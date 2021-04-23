Українців чекає кілька етапів підвищення пенсій у 2021 році

Надбавку до виплат пенсіонери повинні отримати в квітні, липні і декадрі, передає "Сегодня".

В квітні був проведений перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів. Це підвищення торкнулося тих пенсіонерів, які продовжують працювати протягом 24 місяців після офіційного призначення пенсії.

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Автоматично виплати переглянули в індивідуальному порядку для пенсіонерів, які не працюють і яким вже виповнилося 65 років. При наявності необхідного трудового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), пенсія для таких громадян повинна скласти не менше 2400 гривень (40% від мінімальної зарплати).

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З 1 липня підвищується мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних, з 1769 гривень до 1854 гривень. У зв'язку з цим мінімальну пенсію підняли до 1854 гривень.

Також будуть збільшені такі надбавки до пенсій:

  • надбавка за стаж понад норму
  • надбавки та підвищення учасникам та інвалідам війни
  • надбавки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
  • пенсії за особливі заслуги

Пенсіонери віком від 75 до 80 років, у яких є необхідний стаж (25 років для чоловіків і 20 років для жінок і більше), отримуватимуть пенсії в розмірі 2500 гривень і додаткову щомісячну надбавку в 400 гривень – всього 2900 гривень. Зараз тільки пенсіонери старше 80 років отримують надбавку в 500 гривень щомісяця, незалежно від стажу.

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З 1 грудня мінімальна пенсія збільшиться до 1934 Гривень у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних до 1934 гривень. Також буде проведено ще один перерахунок надбавок і доплат.

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