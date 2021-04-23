Українців чекає кілька етапів підвищення пенсій у 2021 році
Надбавку до виплат пенсіонери повинні отримати в квітні, липні і декадрі, передає "Сегодня".
В квітні був проведений перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів. Це підвищення торкнулося тих пенсіонерів, які продовжують працювати протягом 24 місяців після офіційного призначення пенсії.
Автоматично виплати переглянули в індивідуальному порядку для пенсіонерів, які не працюють і яким вже виповнилося 65 років. При наявності необхідного трудового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок), пенсія для таких громадян повинна скласти не менше 2400 гривень (40% від мінімальної зарплати).
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Полякова в гніві звернулася до українців з Туреччини: "Відсьогодні всім божевільним..."
"Таємна дружина" Олега Винника Таюне у вузькому вбранні прикувала погляди до ідеального декольте: "Золота жінка"
Рідкісні фото юного Винника опинилися в мережі, яким підкорювач "вовчиць" був до слави: "Боже, та ти що..."
Оля Полякова "осоромилася", вирішивши показати свій заміський особняк зсередини: "Ох і господиня..."
З 1 липня підвищується мінімальний прожитковий мінімум для непрацездатних, з 1769 гривень до 1854 гривень. У зв'язку з цим мінімальну пенсію підняли до 1854 гривень.
Також будуть збільшені такі надбавки до пенсій:
- надбавка за стаж понад норму
- надбавки та підвищення учасникам та інвалідам війни
- надбавки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
- пенсії за особливі заслуги
Пенсіонери віком від 75 до 80 років, у яких є необхідний стаж (25 років для чоловіків і 20 років для жінок і більше), отримуватимуть пенсії в розмірі 2500 гривень і додаткову щомісячну надбавку в 400 гривень – всього 2900 гривень. Зараз тільки пенсіонери старше 80 років отримують надбавку в 500 гривень щомісяця, незалежно від стажу.
З 1 грудня мінімальна пенсія збільшиться до 1934 Гривень у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних до 1934 гривень. Також буде проведено ще один перерахунок надбавок і доплат.
Нагадаємо, як локдаун позначиться на виплатах українців, в Міноцполітики розкрили карти: "ми прийняли рішення…»
Як повідомляла Politeka, пенсії українці отримуватимуть по-новому, що потрібно встигнути зробити: "більшості доведеться…»
Також Politeka писала, що українці отримають виплати до 4500 гривень: кому варто поквапитися до 5 травня.