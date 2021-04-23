Відома співачка Ані Лорак розкрила подробиці стосунків з одруженим футболістом

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Ані Лорак, яка активно будує кар'єру в російському шоу-бізнесі нещодавно побувала на телешоу "Доля людини". В ефірі зірка розкрила багато особистих подробиць, в тому числі поділилася деякими деталями відносин з відомим українським футболістом Сергієм Ребровим на початку своєї кар'єри. За словами артистки, все починалося дуже мило, але незабаром він запропонував їй роль коханки. Ведучий уточнив, що на той момент футболіст був одружений.

Співачка розповіла, що вони з Ребровим познайомилися за кордоном, коли вона була ще у відносинах зі своїм продюсером Юрієм Фальосою. У юної дівчини відразу виникла симпатія з футболістом, він довго її домагався, а коли врешті-решт отримав прихильність артистки, то не знав, що з цим робити. "Він став шукати номери моїх телефонів. Коли чоловік одержимий і хоче, то домагається свого. Але коли він домігся, то раптом зрозумів, що не готовий. Сергій запропонував мені роль коханки, до якої я не була готова. Тому почуття не отримали розвитку, хоча я закохалася", - поділилася Лорак.

Вона заявила, що це не її шлях, і вона для себе вирішила, що так не буде. Після цього обірвала всі зв'язки з молодим футболістом, хоча і зізналася, що була закохана в нього. Для співачки це була перша юнацька любов. "Звичайно, мені було складно", - зазначила Ані Лорак. До слова, саме зв'язок з Ребровим став останньою краплею перед остаточним розривом з продюсером Юрієм Фальосою.

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