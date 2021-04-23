Українська реп-виконавиця Alyona Alyona здивувала новим образом, нагадавши українцям про проблему з небезпечною хворобою

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Alyona Alyona розмістила нове оригінальне фото, яким прикувала погляди шанувальників, цього разу зірка вирішила відійти від вже традиційних фотографій з пародіями на знаменитих моделей, і дійсно здивувала своїх фоловерів.

На фото Олена постала в дивовижному образі на зеленому тлі та в такому ж зеленому платтячку, прикрашеному квітами. Також квітами викладені легкі квіти. Образ створений не дарма, Alyona Alyona стала "легенями" проєкту "Рік обізнаності про рак легенів".

У відео, на третьому слайді в каруселі, співачка розповіла, що після того,як перехворіла коронавірусним захворюванням, звернулася до лікаря, і дізналася, що її легені вражені на 20%.

Дівчина пройшла всі дослідження, і тепер хоче звернути на цю проблему українців. Вона підкреслила у своєму пості, що часто проблему неможливо вирішити тільки тому, що хвороба запущена, і почалися неповоротні процеси.

Шанувальники, прочитавши важливу інформацію подякували співачці, і висловили щире захоплення нею. Знімок не пройшов повз колег дівчини, Ірина Монатік, дружина відомого співака, залишила свої "сердечка" під фото:

"Красиве фото про серйозні речі 👏", "Це дуже-дуже важлива тема🙏", "Ви молодець, Альоно👏❤️", "Вау! 🔥 Дійсно важливо! 👏 ❤️ ", "Альона, спасибі вам величезне, що говорите в таких принципових і серйозних проблемах", "Сьогодні це особливо актуально, через те, що крім раку, є ще й туберкульоз, ускладнення після Ковіда 😷", "Як завжди - актуально і соціально важливо❤️", "Як завжди, дуже круто! 👏 я не знаю хто вибирає в якій рекламі брати участь, ось вже яку я дивлюся і дійсно дуже теплі емоції. 🔥 ",- написали фанати.

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