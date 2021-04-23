Відома українська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, заговоривши про вихідні

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко вже давно встигла побудувати кар'єру успішної актриси, знявшись у десятках картин. Зірка в ранні роки покинула Україну, поїхав відразу в Москву, а потім перебралася в Європу, де спочатку себе пробувала в якості моделі. Зараз красуня активно веде соціальні мережі, де кожен день публікує нові фото.

Цього разу Ольга з'явилася в чорній-міні сукні з декольте. Красуня стояла біля фіранок, виставивши одну ніжку.

"Щасливої п'ятниці всім. Сподіваюся, у вас заплановані прекрасні вихідні!",- написала Куриленко під фотографією.

Фанати відразу засипали красуню компліментами:

"Крім того, що приголомшлива, так ще й красива жінка", "набагато більше, ніж ідеально", "це стало набагато красивіше", "абсолютно приголомшливо", "милий Скорпіон", "Вітаю з п'ятницею", "що ще! Дуже-дуже-дуже красиво ... приголомшливо!", "Добре виглядаєш, так?", "Я вийду за тебе заміж, ні про що інше не думаючи", " Одна з моїх улюблених дівчат Бонда!".

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