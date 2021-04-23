Популярна співачка Ані Лорак і телеведуча з "Орел і решка" Регіна Тодоренко похвалилися фігурами в купальниках
Ані Лорак вирішила відпочити на Мальдівах, де похвалилася фігурою в різних пляжних нарядах, пише Politeka.net. До слова, красуня привела себе в порядок і зараз її струнка фігура викликає захват.
Так, зірка одягла спокусливий купальник з глибокими вирізами. Артистка розтягнулася на сітці, блиснувши стрункими ніжками.
За п'ять хвилин публікація зібрала понад 7000 лайків і багато коментарів.
"Лялечка ❤ ️ чекаємо кліп ! 😍 ", "Приголомшлива і дуже красива🔥 🔥 🔥", "ну що тут скажеш", " красуня, просто сама жіночність 💘", "😍😍❤️❤️🔥🔥😍😍❤️❤️🔥🔥 Кароліна Ви королева", " Божевільна🔥 🔥", " наш незгасимий, жаркий вогонь 🔥 🔥 🔥 вишуканість в чистому вигляді ❤ ️ кожне фото, як витвір мистецтва❤️", " вау! 😍 Кароліна, ви справжній еталон жіночності", - написали користувачі мережі.
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Практично разом з Ані Лорак подібну публікацію розмістила Регіна Тодоренко, яка позувала в красивому чорному купальнику з глибоким декольте.
За п'ять хвилин публікація зібрала понад 6000 лайків.
"Шикарна, Краса?❤️❤️❤️❤️❤️", "дивлюся на вас і душа радіє! 🔥 🔥 🔥Ви така щира і справжня людина! В живу ви напевно ще в мільйон разів краще! 💔 😇 ", "Шикарна фігура", "прекрасні мрії👏 👏 👏 👏 👏"," для натхнення)"," Регіна цей колір волосся і новий образ, супер мега офігенський!!!",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ані Лорак і Тодоренко з "Орла і решки" влаштували жарку "битву" купальників: переможниця очевидна.
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак в мокрому купальнику покрутила схудлою фігурою перед камерою.
Також Politeka писала, що Ані Лорак у чорному міні показала, як розважається на ніч дивлячись: спекотні кадри з Мальдів.