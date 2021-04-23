Українська актриса Наталка Денисенко порадувала шанувальників ніжними кадрами з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, яка є подругою і кумою актриси Ксенії Мішиної, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в мережу незвичайні знімки з нової фотосесії, на яких з'явилася в чарівному образі.

Як видно, Наталка відображена у світлій цікавій локації, вона змінює пози і виразу обличчя, але дивиться в об'єктив млосним поглядом. Перед камерою актриса з'явилася в ніжному образі – на ній коротке напівпрозоре плаття-сорочка з корсетом, під яким просвічується світла білизна. Цей наряд підкреслив витончені форми і стрункі ніжки красуні. Свій образ вона доповнила незвичайними туфельками з прозорими елементами. Її волосся зібране білим бантом, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Денисенко запропонувала шанувальникам пофантазувати. "Поки я їду додому в страшнючих пробках, давайте виберемо настрій вечора по фото: 1-задоволення, 2-загадковість, 3-щастя. Ставте свій варіант в коментарях". Користувачі тут же почали обговорювати нову фотосесію зірок, засинаючи її компліментами в коментарях. "Білий ангел", "Яка краса", "Щастя. Найкращий стан для прекрасного вечора", "Шалено красиво", "Відмінні фото, яка краса", "Просто королева. Красуня", "Розкішна", - пишуть в коментарях.

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