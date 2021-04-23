Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV), показала себе в епатажному образі

Як пише Politeka.net, Анна Корсун є українською співачкою, яка виконує пісні англійською мовою. Зірка завжди підбирає епатажні образи для своїх зйомок, вражаючи ефектними відео. Дівчина активно веде і соціальні мережі, де просуває свою творчість.

Цього разу дівчина опублікувала відео в Тікток. Красуня позувала в прозорому корсеті, панчохах і трусиках, а образ доповнила червоною перукою. Анна пустилася в танець, епатуючи фанатів ефектними рухами під свою пісню Call 911 - SICKOTOY & Maruv.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі під відео:

"Красуня", "Дівчина в червоному", "блін, це найкраще, що я бачила сьогодні", "клас, люблю сильно", "а пальці правильно складає", " коли кліп?", "Червоний захват", "морквина", "Супер", "обожнюю тебе".

Раніше ми писали, що українська співачка MARUV влаштувала спекотну фотосесію в білизні власного бренду.

На нових знімках MARUV відображена в цікавій локації, за її спиною видно цікаво декоровану золотом світлу стіну. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому комплекті бежевого білизни з темним мереживом.

Нагадаємо, напівгола MARUV, пішовши в рознос, розлютила своїм новим танцювальним творінням

А ще Politeka писала, що хижа MARUV показала всю свою пристрасть в мереживній білизні

Також Politeka повідомляла, що MARUV в окулярах і картатому міні здивувала зовнішнім виглядом у звичайному житті



