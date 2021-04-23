Відома українська співачка Анна Корсун (MARUV), показала себе в епатажному образі
Як пише Politeka.net, Анна Корсун є українською співачкою, яка виконує пісні англійською мовою. Зірка завжди підбирає епатажні образи для своїх зйомок, вражаючи ефектними відео. Дівчина активно веде і соціальні мережі, де просуває свою творчість.
Цього разу дівчина опублікувала відео в Тікток. Красуня позувала в прозорому корсеті, панчохах і трусиках, а образ доповнила червоною перукою. Анна пустилася в танець, епатуючи фанатів ефектними рухами під свою пісню Call 911 - SICKOTOY & Maruv.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі під відео:
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Потап потрапив у халепу через невдалий купальник Наді Дорофєєвої: "Аж пельмень випадає"
Потап зірвався до Насті Каменських в Мексику й влаштував сцену ревнощів: "Котик, що ти наїжджаєш?"
Продюсер Сердючки вперше розповів, хто винен у хворобі Данилка і коли прощальний тур: "Перекрили все"
Могилевська нарешті показала, з ким переїхала в будинок на березі Дніпра: "Знайомтеся, це…"
"Красуня", "Дівчина в червоному", "блін, це найкраще, що я бачила сьогодні", "клас, люблю сильно", "а пальці правильно складає", " коли кліп?", "Червоний захват", "морквина", "Супер", "обожнюю тебе".
Раніше ми писали, що українська співачка MARUV влаштувала спекотну фотосесію в білизні власного бренду.
На нових знімках MARUV відображена в цікавій локації, за її спиною видно цікаво декоровану золотом світлу стіну. Перед камерою красуня з'явилася в спокусливому комплекті бежевого білизни з темним мереживом.
Нагадаємо, напівгола MARUV, пішовши в рознос, розлютила своїм новим танцювальним творінням
А ще Politeka писала, що хижа MARUV показала всю свою пристрасть в мереживній білизні
Також Politeka повідомляла, що MARUV в окулярах і картатому міні здивувала зовнішнім виглядом у звичайному житті