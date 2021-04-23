Головний герой нового сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако поділився соковитим фото і заінтригував шанувальників напередодні виходу нового епізоду

Як пише Politeka.net, бізнесмен, за серце якого б'ються дівчата в 11-му сезоні «Холостяка», поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому він вирішив підігріти інтерес до нового випуску шоу, пообіцявши, що глядачів у ньому чекає щось «переломне».

"8я переломна серія. Всім приємного перегляду", - написав Заливако, супроводивши публікацію сміються і підморгують смайликами.

Цей пост "холостяк" вирішив проілюструвати яскравим фото. На ньому він позує на тлі яскраво-блакитного моря, неба і пальм. Судячи з усього, знімок був зроблений в Єгипті.

Заливако одягнений строго, але зі смаком: в білу сорочку, чорні штани і білі кеди. Доповнюють його образ стильні окуляри. "Холостяк" щасливо посміхається на фото.

Шанувальники тут же почали обговорювати, що ж станеться в новому епізоді шоу. Так, деяких зацікавило, що чекає одну з учасниць – Юлію Зайку.

"Міша, признавайтеся що з Зайкою зробите?",- поцікавився коментатор.

"Переламає", - жартома відповіли йому.

"В душі", - написав, у свою чергу Заливако.

Фанати активно коментують його пост.

"Походу побачення з Юлею буде ще те, мені вже соромно за Вас", " кого там в 8 серії переламає? "Не пишу коментарі, але Михайло, з вами так приємно дивитися «Холостяк»!", "Міша Міша, що ти робиш з жіночими серцями", - пишуть люди.

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