Відомий музикант, репер, продюсер, чоловік Насті Каменських Потап показав, як проводить час зі своїм сином Андрієм

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Потап розмістив кілька відео, на яких проводить час з підрослим сином. Музикант показав, що вони відправилися замовили собі смачну їжу, після чого вирушили грати в шахи.

Потап коментує: "зустрілися тут з пацанчиком одним, йо-йо-йо!". Андрій, повторюючи рухи Потапа показав вказівним пальцем на батька і теж повторив "Йо".

Наступне відео вже про те, що Потап з синочком збирається провести шаховий матч. Андрій взяв до рук Пішака, а Потап вибрав, якими він гратиме.

Варто сказати, що Шахи у Потапа дуже незвичайні, пофарбовані в золотий і сріблястий колір. "Білі, я починаю. Отже, починається матч між гросмейстерами Потапенко А, і Потапенко а, поїхали".

Нагадаємо, Андрій Потапенко, єдиний син Олексія від першого шлюбу з Ірини Горової. Незважаючи на те, що пара вже давно не живе разом, Олексій регулярно проводить час з сином. Та й зі своєю колишньою дружиною Потап не на ножах, адже у них, спільний бізнес.

Варто сказати, що Ірина Горова, вирушаючи до свого батька також завжди проводить кілька матчів в шахи, так що це стало, по всій видимості, сімейною традицією.

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