Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна порадувала шанувальників емоційними фото зі своїми колегами по "Лізі сміху"

У цьому сезоні знаменитість приєдналася до однієї з команд гумористичного шоу, і регулярно радувала шанувальників кадрами зі зйомок. Напередодні півфіналу проекту вона поділилася новим постом у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На кадрах Єфросиніна показала себе в компанії своїх колег по шоу. Серед них були музикант Сергій Бабкін, співак Володимир Дантес і зірка серіалу «Папік» Станіслав Боклан.

На одному з фото всі вони позують перед камерою на знімальному майданчику. Артисти стоять поруч, по-дружньому обіймаючи один одного. Однак, Єфросиніна встала прямо перед ними, злегка присівши і відстовбурчивши свою п'яту точку.

Ведуча позувала в блакитних джинсах, зеленому піджаку і модних кросівках.

"Сьогодні ви дізнаєтеся фіналістів сезону", - написала вона.

Шанувальники ведучої тут же відреагували на її пост.

"Дантес мій фаворит", "коронавірус вам не страшний?", "Кіс Кіс Кіс Кіс Кіс Кіс", "Невже це зараз така мода? Чим дебильнее і несмачнее тим модніше? Це просто вибух мозку!", "Не дивлюся все що стосується Кварталу-95 після Юрмали 2016р.Для мене він не існує", - пишуть люди.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розсмішила українців невдалим кадром на кухні: "я теж так живіт втягую".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна у вільному костюмі здивувала зовнішнім виглядом на прогулянці по Києву: "Богиня краси і стилю".

Також Politeka писала, що Єфросиніна вразила кадрами в порожньому глядацькому залі "Ліги сміху": "було нереально важко".