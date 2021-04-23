Потап і зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий влаштували напружене зіткнення перед ефіром "Ліги сміху"

Як відомо, знаменитий український продюсер і комік разом стали ведучими нового сезону проекту. На своїй сторінці в Instagram Потап поділився відео з кумедним скетчем на цю тему. Про це пише Politeka.net.

Так, у кумедній сценці під назвою «Титанові горішки 2» артисти вирішили з'ясувати, хто ж з них справжній ведучий шоу. Для цього номера Потап і кошовий приміряли на себе образ Брюса Вілліса в білій майці і забралися у вентиляційну шахту. Артисти прокладали собі шлях за допомогою світла від запальнички, поки не зіткнулися віч-на-віч.

Якийсь час Потап і Кошовий намагалися з'ясувати, як їм вибратися з лабіринту, поки не помітили, що шоу починається. Тоді вони обидва почали рухатися вперед і буквально зіткнулися своїми лисими верхівками, впершись один в одного.

"Пропусти мене! Це я ведучий!",- кричав кожен з них.

Зрештою, напруга стала настільки сильною, що вони почали вигукувати імена своїх близьких людей.

"Настя!",- кричав Потап.

"Вова!", - вторив йому Кошовий. Можна припустити, що таким чином комік натякав на свого друга, колишнього колегу по "Квартал 95", а нині президента України Володимира Зеленського.

Шанувальники прийшли в захват від забавного відео.

"Я завжди знав, що ви не тільки класний артист, але і шикарний ведучий", "Настя і Вова в кінці смішно", "в мене тільки не стріляй", "вогонь", "Ахахаха", - пишуть люди.

Нагадаэмо, Потап зірвався до Насті Каменських в Мексику і влаштував сцену ревнощів: "Котик, що ти наїжджаєш?".

Як повідомляла Politeka, Потапу довелося попрацювати шваброю, поки Тіна Кароль сиділа в телефоні: показові кадри.

Також Politeka писала, що вже не лисий Потап показав, як розважається з Кошовим з "Квартал 95": "Моє ведмежа".