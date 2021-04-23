Відома українська співачка Ярослава Хома, яка виступає під псевдонімом SLAVIA, розповіла про особливості українського шоу-бізнесу і показала новий ефектний образ

Дружина співака DZIDZIO почала будувати свою кар'єру не так давно, проте вже встигла заручитися підтримкою фанатів. Як повідомляє Politeka.net, співачка присвятила новий пост у своєму Instagram вітчизняному шоу-бізнесу та його особливостям.

Так SLAVIA зазначила, що українські зірки відрізняються від інших своїм менталітетом.

"Таке враження, що наші артисти постійно змагаються між собою. Це якийсь спортивний підхід...тому, люди не хочуть ділитися знаннями, приховують інформацію, бережуть свої секрети для того, щоб залишитися на плаву...у нас навпаки: хтось зайняв своє місце, і не хоче ділитися нічим, щоб, не дай Бог, нічого не втратити. Це психологія жебрака", - розповіла співачка.

Вона також зазначила, що для музикантів в Україні важливо зберігати національний колорит, адже саме він може стати їх родзинкою на світовій арені.

"Щоб виділятися з багатьох, особисто для мене важливо зберегти себе. Я намагаюся бути не краще за когось, а однією такою", - розповіла Ярослава про свій підхід.

Вона також розповіла, що зараз в українських артистів є можливість самим створювати нові тренди.

Співачка супроводила свій пост новим фото, на якому вона позує в наряді з білого пір'я і з бісерною вишивкою. В руках зірка тримає павича.

Шанувальники тут же відреагували на пост співачки.

"Ви дуже красива жінка і співачка", "Магічна", "Ой яке фото!!! Ти, і ця чудова Королівська птиця разом! Ви-прекрасні", "Прекрасна красуня! Все сказано правильно! Слава у тебе стільки позитиву, як ти хороша в середині і зверху", - пишуть люди.

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