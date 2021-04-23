Популярна українська ведуча Леся Нікітюк влаштувала для своїх шанувальників показ мод, продемонструвавши свій стиль в різних образах

Леся давно відома своєю любов'ю до стильного одягу: ведуча не тільки купує гламурні вбрання, але і періодично демонструє одяг власного виробництва. Як пише Politeka.net, в новому відео на своїй сторінці в Instagram ведуча в черговий раз продемонструвала своє захоплення модою.

Так, Никитюк показала ролик, в якому кілька разів змінювала вбрання. Перший образ складався з довгої спідниці, чорної футболки і косухи. Потім Леся змінила цей наряд на тільняшку і джинси, а куртку залишила.

Пізніше ведуча приміряла вже більш строгий чорний костюм з подовженим піджаком. Потім вона одягла чорну майку на тонких бретельках і легке пальто, яке Нікітюк кокетливо приспустила з одного плеча.

В кінці ведуча здалася в довгій атласній сукні з запахом і покрутила перед камерою п'ятою точкою.

Леся звернулася до своїх шанувальників з пропозицією вибрати кращий з представлених образів. Втім, люди так і не досягли консенсусу, адже всім подобалися різні вбрання.

"Мені всі сподобалися, Леся, ти класнюча", "тобі все до лиця", "Чарівна", "Богиня краси, вам все личить", "важко вибрати. Вони всі в одному стилі", "Леся, ти у всьому, супер. Ось в костюмі з брюками, ваще, вогонь", "Нікітючка на стилі", - пишуть люди.

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