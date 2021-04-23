Солістка популярного українського гурту The Hardkiss і півфіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна розповіла про складне рішення, яке її сильно засмутило

Напередодні група оголосила шанувальникам неприємну новину: У зв'язку з продовженням карантину вони були змушені перенести свій концерт у Києві на цілий рік. Тепер шоу» Десять " відбудеться не раніше 18 червня 2022 року.

У новому пості на сторінці групи в Instagram Саніна розповіла, як важко музикантам далося це рішення, пише Politeka.net.

"Другий день перебуваю в стані "пішла в себе", в роздумах про те... яка у нас все-таки приголомшлива публіка! Оголосити перенесення концерту на рік- було дуже складним рішенням. Я не буду детально описувати стан, в якому я робила вчорашній пост. Можете собі уявити...", - відверто написала виконавиця.

Вона емоційно подякувала шанувальникам за підтримку, підкресливши, що зараз вона дуже мотивує музикантів.

Зірка також поділилася фотографією, на якій позує в оточенні своїх одногрупників. Чоловіки одягнені в чорні костюми, а сама Саніна – в бежеву сукню з прозорими рукавами.

Шанувальники відреагували на її пост новими словами підтримки.

"Ми завжди з тобою", "ми з вами, що б не сталося", "ми будемо чекати скільки потрібно, як би важко і сумно це не було", "Юля, все буде!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Саніна постала в новому образі, в якому виступила в ефірі "Голос країни" - чорному латексному костюмі-легінсах, топіку, довгому плащі, і білій перуці.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss показала чудеса розтяжки, згорнувшись в позу "зю": "Танці з зірками" не пройшли даром.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss покрасувалася в образі з латексом і короткою стрижкою: "Всі бачили?".

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss поділилася несподіваними деталями про своє дитинство: "У мене не було...".