Відомий співак Віталій Козловський зворушив мережу чуттєвим зізнанням

Як передає Politeka.net, на сторінці в Instagram артист опублікував свій вірш.

Наша память - хранилище, и оно безгранично,

В нем нет места тому, что для нас безразлично.

Иногда мы сближаемся с кем-то очень чужим,

А потом в этом каемся, разминувшись с родным.

Нас сплетение судеб поражает контрастами,

Когда те, кого любим, оказались баластами.

Я любил безгранично, растворяясь в тебе,

Больно и непривычно быть замёрзшим в огне...

Трудно в чувствах блуждая оставаться собой,

Нет, Тебя... не осуждаю, это выбор лишь мой.

Игры с псевдо-реальностью так страшны иногда,

Ухожу с благодарностью... А ты помни, помни меня!

Рядки зворушили шанувальників артиста, які впевнені, що в них вкладені справжні глибокі почуття.

"Чудові вірші! Мені це теж дуже близько!", "Сумно! Але чесно!👏", "Красунчик наш», «Шикарно», «дуже класно», "красивий", - пишуть в коментарях.

Зазначимо, про свої стосунки Козловський говорить нечасто. Відомо, що в березні 2016 на зйомках кліпу "відпускаю на" у Віталія почався роман з екс-учасницею шоу «Холостяк-5» Рамін Есхакзай. Співак навіть хотів оформити стосунки, але весілля не відбулося, пара розійшлася.

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