Відомий співак Віталій Козловський зворушив мережу чуттєвим зізнанням
Як передає Politeka.net, на сторінці в Instagram артист опублікував свій вірш.
Наша память - хранилище, и оно безгранично,
В нем нет места тому, что для нас безразлично.
Иногда мы сближаемся с кем-то очень чужим,
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А потом в этом каемся, разминувшись с родным.
Нас сплетение судеб поражает контрастами,
Когда те, кого любим, оказались баластами.
Я любил безгранично, растворяясь в тебе,
Больно и непривычно быть замёрзшим в огне...
Трудно в чувствах блуждая оставаться собой,
Нет, Тебя... не осуждаю, это выбор лишь мой.
Игры с псевдо-реальностью так страшны иногда,
Ухожу с благодарностью... А ты помни, помни меня!
Рядки зворушили шанувальників артиста, які впевнені, що в них вкладені справжні глибокі почуття.
"Чудові вірші! Мені це теж дуже близько!", "Сумно! Але чесно!👏", "Красунчик наш», «Шикарно», «дуже класно», "красивий", - пишуть в коментарях.
Зазначимо, про свої стосунки Козловський говорить нечасто. Відомо, що в березні 2016 на зйомках кліпу "відпускаю на" у Віталія почався роман з екс-учасницею шоу «Холостяк-5» Рамін Есхакзай. Співак навіть хотів оформити стосунки, але весілля не відбулося, пара розійшлася.
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