Стало відомо про загибель одного з колишніх учасників шоу "Х-Фактор", тіло якого знайшли під завалами

23 квітня сталася трагедія, в результаті якої загинув колишній учасник популярного шоу. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на повідомлення "ТН-Експрес" в Фейсбук.

Так, 23 квітня в дренажному штреку шахти "Благодатна" в Павлограді стався обвал. В результаті один робітник отримав легкі удари ніг, а другий - загинув. Останнього знайшли під завалами, ним виявився відомий павлоградський співак і музикант 29-річний Дмитро Курасов.

У повідомленні йдеться, що павлоградський гірник займався музикою і був відомий у рідному місті. Дмитро Курасов завойовував перемоги на міських, обласних та всеукраїнських вокальних конкурсах. Крім того, гірник здобув перемогу на передачі "Караоке на Майдані" і брав участь у шоу "Х-Фактор".

"Я не знаю, коли він спав і відпочивав. Він і на шахті працював, і на весіллях співав і грав, і підробляв, і виступав. Він відмінний друг, чоловік і батько. Був справжнім живчиком. Поспішав все встигнути, ніби відчував, що рано піде... Ми не можемо повірити в це горе ", - передали слова його колеги по творчості і подруги, співробітниці МКДЦ Ірини Івженко в повідомленні.

Дмитро Курасов не дожив до 30-річчя три місяці. Він закінчив павлоградську школу №10 і Національну металургійну академію України в Дніпрі. У нього залишилися дружина і двоє маленьких синів.

"Як пережити таке горе? Ну чому йдуть кращі? Яка несправедливість. Діточки залишилися сиротами. Душа розривається!", "Вічна пам'ять. Родині найщиріше співчуття. Кріпиться і мати сили пройти біль втрати", " Царство Небесне, земля пухом новопреставленому рабу Божому Дмитру...",- написали користувачі мережі під постом.

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