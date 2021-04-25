Російська співачка Наташа Корольова у чорній сукні з червоним балахоном спантеличила зухвалим образом на концерті

Скандально відома виконавиця досить довгий час не давала концертів і тому до свого виступу готувалася досить довго. Цього разу співачка похвалилася образом в чорній сукні і червоному балахоні.

Так, зірка вирішила приміряти досить зухвалий образ, зробила яскравий вечірній макіяж для залучення уваги і одягла пишний вінок зі штучних червоних квітів. Розпущене темне волосся вона вважала за краще не укладати.

"Люблю містичні образи! Що то є в цьому гоголівське !? Як ви думаєте ? #панночка #гоголь #наташакорольова #відьма " » - написала Наталя.

Користувачі відреагували на фото неоднозначно, засудивши бажання співачки постійно відвідувати салон краси і збільшувати губи:

"Занадто багато деталей. Пояс точно зайвий; закохалася в нього просто з першого кадру 😻 Правда дуже красиво і містично🖤; вечора на хуторі біля Диканьки; вірно, як справжня панночка🌺; Наташа все в вас відмінно, просто припиніть збільшувати свої губи, сильно вже помітно; ти молода і хороша, а тому☝ повз спідницю, голу кофту і нехай молодняк фанатіє, а Серьога ревнує; ще буде час для цієї фігні, але не зараз... Зарано😜☝».

Раніше ми писали, що артистка дуже довго готувалася до концерту, особливо, враховуючи той факт, що через карантин вона давно не давала великих концертів, і скучила за публікою. Судячи з сторіс в Instagram зірки, за концерт вона встигла змінити кілька яскравих образів.

Королева з'являлася перед публікою в чорному костюмі з червоним вінком на голові, танцювала в яскравого кольору сукнях і костюмах.

Нагадаємо, що Королева без ліфчика подражнила формами, показавши, як пощастило Тарзану:»фігурка золотий перетин".

Як Politeka писала, що Наташа Корольова похвалилася сімейною ідилією з чоловіком-зрадником Тарзаном і улюбленим сином: "Все про що мрію я...".

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Наташа Корольова в міні-бікіні потрусила пышностями, взбесив людей: «Будь скромніше...».