Популярна українська ведуча Леся Нікітюк вміє привернути увагу до себе навіть у простих костюмах

Успішна телеведуча і блогер часто показує на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram модні образи, причому нерідко зірка захоплює «луками дня», які пошила сама. Наприклад, не так давно на відпочинку артистка похвалилася бездоганною фігурою.

На сонячному фото, яке раніше було зроблено в Єгипті, зірка почеркнула свою привабливість за допомогою одного лише рожевого костюма. На знімку зірка позувала в простому рожевому костюмі без принтів і прикрас, що складається з топа, шорт і короткої кофти, яка застібалася на гудзики. Наряд акцентував увагу на бюсті Лесі, який був ледь прикритий топом.

Як видно, в цілому Нікітюк не упустила нагоди похвалитися стрункою фігурою. Волосся телеведуча поклала рівно, також вона зробила легкий повсякденний макіяж і не стала надягати додаткові аксесуари. За словами Лесі, їй достатньо тримати себе в руках і вона відразу ж скидає зайві пару кілограм, що набирає за відпустку. Тому на фото вона виглядала бездоганно.

Також раніше Нікітюк показала ролик, в якому кілька разів змінювала вбрання.

Леся звернулася до своїх шанувальників з пропозицією вибрати кращий з представлених образів. Втім, люди так і не досягли консенсусу, адже всім подобалися різні вбрання.

"Мені всі сподобалися, Леся, ти класнюча«,» тобі все до лиця«,» Чарівна«,» Богиня краси, вам все йде«," важко вибрати. Вони всі в одному стилі", " Леся, ти у всьому, супер. Ось в костюмі з брюками, ваще, вогонь" « "Нікітючка на стилі", - пишуть люди.

Нагадавши, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк влаштувала романтичну прогулянку на вулиці з "залицяльником": "а ну, йди сюди...".

Також Politeka писала, що Нікітюк приміряла новий імідж, показавши збільшені губи: кадри перетворення.