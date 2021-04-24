Тілль Ліндеманн, фронтмен рок-групи Rammstein зустрівся з дівчиною в кафе, давши привід для чуток про новий роман

Як передає Politeka.net, "коханця" Світлани Лободи, з якою йому приписують романтичні стосунки, помітили з блондинкою на побаченні в Москві. Знаменитий музикант провів зустріч з дівчиною в «Кавоманії» на Луб'янці. Про це передає kp.ru.

Рокер і дівчина зарезервували кілька столиків в кінці залу, пара вибрала в найдальшому кутку, на інших була виставлена табличка Reserved. На столику, за яким сидів Ліндеманн і російська дівчина, стояли келихи. А співак, мабуть намагаючись приховати свою особистість, знаходився в приміщенні в окулярах від сонця.

Однак, знаменитість не змогли не помітити, очевидці, які і поділилися своїми враженнями про зустріч молодої блондинки і всесвітньо відомого музиканта.

"Спілкувалися вони, як і всі звичайні пари на побаченні: посміхалися, сміялися, сиділи близько один до одного. На ділову зустріч це точно не було схоже", - розповів очевидець.

По всій видимості, Ліндеманн прибув на кінофестиваль ММКФ-21, який проходить в Москві з 22 по 29 квітня.

Відомо, що співачка Світлана Лобода не раз підігрівала чутки про роман зі знаменитим німцем. А Ліндеманн неодноразово "зізнавався" в любові до Росії. Нещодавно він заспівав кавер на один з хітів радянських часів"улюблене місто".

Тілль Ліндеманн знаходиться в розлученні. Від першого шлюбу у нього є дочки Неле і Марія-Луїза, а також онук.

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