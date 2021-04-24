Українців попередили про нове підвищення тарифів

На цей рак йдеться про ціни на електроенергію та опалення. Так, при великому споживанні тарифи на струм можуть подорожчати з 1,68 до 2,5 грн за кВт*год, а опаленні подорожчає на 20%, пише UBR.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук продовження ПСО назвав втручанням у ціноутворення на енергоринку. Фактично це означає порушення пунктів меморандуму з МВФ.

Важливо, щоб населення почало платити за електроенергію "відповідно до собівартості її виробництва плюс витрати на обслуговування цього процесу", говорить експерт.

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За підрахунками Корольчука, в ціні 1,68 грн за кВт ∙ год тільки 1,65 грн за кВт ∙ год складають витрати на розподіл електроенергії. Залишається 3 копійки за кіловат ∙ годину-природно, це занадто низький тариф.

Кінцева мета-це тарифи для населення в межах 3,5-4 грн*кВт ∙ год.стільки платять, наприклад, в Румунії та Болгарії. Як проміжний можна приймати тариф в 2,5 грн/кВт ∙ год.

"Вже сьогодні у зв'язку з високою вартістю газу у ТКЕ немає грошей для капітального ремонту мереж та обладнання. Практично всі органи місцевого самоврядування урізали бюджети капремонтів", - констатував він.

Тарифи на тепло, за прогнозами експерта, в будь – якому випадку зростуть на опалювальний сезон 2021-2022 рр.високі ціни від НАКу "вимили" всі оборотні гроші у ТКЕ-вони у великих боргах перед "Нафтогазом", і інших способів, крім як підняти тарифи, не знають.

Голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко закликає українців готуватися до чергового подорожчання тепла. Орієнтовно ціни зростуть на 20-22%.

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Тим часом борги українців за комунальні послуги продовжують зростати.

За даними Державної служби статистики України, заборгованість населення з оплати за постачання та розподіл природного газу на кінець лютого склала 34,2 млрд гривень, за постачання теплової енергії та гарячої води - 27,4 млрд гривень.

Борги за постачання та розподіл електричної енергії склали 8 млрд гривень, за централізоване водопостачання та водовідведення - 6 млрд гривень, за управління багатоквартирним будинком - 5,4 млрд гривень. Найменше вийшла заборгованість за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд гривень.

Нагадаємо, українців попередили, кого залишать без допомоги за новими правилами з 1 травня: "субсидію не дадуть".

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