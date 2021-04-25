Популярна українська співачка, переможниця "Євробачення» Джамала, зважилася майже на відчайдушний крок заради свого нового синглу

Артистка нещодавно освіжила свій образ, повідомляє Politeka.net. Джамала ніколи не боялася експериментувати із зовнішністю. Зокрема, красуня змінила зачіску - тепер вона з афрокосичками по всій голові.

В одному з нових постів співачка похвалилася зовнішністю, поставивши геолокацію в готелі Єгипту.

Джамала одягла білу блузу з нескромним декольте і стильні джинси-кльош. Стильні прикраси завершили образ.

Зірка посміхалася і виглядала дуже щасливою. Красуня забралася на самий верх рятувальної будки, зважившись, можна сказати, на відчайдушний крок заради своєї нової пісні.

"Забралася на самий верх, щоб побачити, як вас багато і що ви слухаєте мій новий альбом 5:45!",- написала артистка.

За годину публікація зібрала понад 1,5 тисячі лайків і багато коментарів.

"Дуже красиві фото🔥. Енергію вашу передають повністю☺❤️", "так, звичайно, ви неймовірна. 💖💖💖💖💖💖💖💖💖🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷", "Косички просто супер! Де плели?",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Джамала влітку минулого року стала мамою вдруге. Зараз зірка може похвалитися стрункою фігурою. Нещодавно артистка опублікувала фото, на якому позувала в спортзалі.

"Я і спорт. Статус: все складно. Чи займаюся я спортом? Практично ні. Чому? Все просто: немає часу/втомилася/хочу спати/захворіла...",- зізналася Джамала.

Нагадаємо, що Джамала перетворилася на зухвалу блондинку, ошелешивши спокусливим чином в панчохах: "на десять років молодше".

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