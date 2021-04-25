Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала фігуру у ванній

Як пише Politeka.net, Келлі Гейл стала популярною моделлю після участі в показах Victoria's Secret. Красуня обожнює спорт і часто ділиться роликами тренувань в соціальних мережах, де за дівчиною стежать сотні тисяч фанатів. Але модель показує не тільки процес роботи над собою, але і результат.

Цього разу Келлі опублікувала фото, де позувала в нижній білизні перед дзеркалом. Дівчина стояла у ванній, демонструючи ідеальну фігуру серед свічок.

"Привіт, вихідні, я готова до вас", - написала Келлі під фотографією.

Фанати поставили майже 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау", "Привіт", "надзвичайно красива жінка", "Спортивна красуня", "чи змінилася ваша зовнішність", " так неймовірно красиво і спокусливо ... чиста досконалість", "Кавказька сестра досконалості" ," що ти робиш, Келлі? Я збирався спати".

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Келлі з цим завданням справляється на "відмінно". На свіжих фото вона вирішила покрасуватися в нових джинсах.

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