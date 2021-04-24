Відома актриса і модель 56-річна Моніка Беллуччі постала в спокусливому образі, розбурхавши уми фанатів

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Моніка розмістила кадр з трубкою від дротового телефону в руці. Актриса підняла другу руку догори, заплутавши її у волоссі.

Для знімка Моніка одягла тонку шовкову маєчку з ажурною вставкою на тонких бретелях без білизни, і спідницю-міді в коричневу клітку з розрізом. Антураж фону-ретро-стиль, обдерті шпалери, старі вікна, книги...

Моніка Беллуччі є однією з найпривабливіших жінок у світі. Жінкою захоплювалися в роки її молодості, але і зараз красуня підкорює фанатів.

Під фотографією, яку розмістила актриса, зібралося безліч коментарів. Фанати з усього світу залишають свої захоплені компліменти, не втомлюючись захоплюватися красою Моніки, її чарівністю і чарівною зовнішністю, незалежно від того, у що одягнена актриса, або ж знімається зовсім без одягу.

Цей раз не став винятком, а для декого став приводом для жартів:

"Нарешті телефон підняла!", "Точно моя нова улюблена картинка ❤️", "Який хороший день💋 🌺 😘", "Яка культова поза OMG, як ти взагалі можлива", "Я б хотів, щоб це сподобалося мені двічі 🥰", "Красива жінка 🔥🔥🔥❤️🌹🌹🌹🌹", "Королева😍😍😍", "Люблю тебе сильно❤️❤️❤️😍😍😘😘😘", "Я люблю тебе", "Моє натхнення ❤ Моніка 😍", "Я твій великий шанувальник 💃❤️💯", "Очевидно, одна з найкрасивіших жінок на світі 😍", "Ти моя кохана❤️🙌", "Ваша краса і хороша гра гідні захоплення😘😊", - написали шанувальники.

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