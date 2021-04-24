Українцям розповіли, яких змін очікувати після введення загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи

Міністерство соціальної політики розробило і представило кілька законопроектів, які передбачають відповідні зміни. Доопрацьовані документи вже передали на розгляд Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, повідомляє Урядовий портал.

У Кабінеті Міністрів очікують, що проекти закону дозволять:

розширити охоплення системою пенсійних накопичень людей з незахищених категорій;

зменшити гендерний розрив у розмірі пенсій;

включити в число учасників системи людей, які доглядають за непрацездатними родичами, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, патронатних вихователів.

Законопроекти передбачають, що українці зможуть управляти своїми пенсійними накопиченнями через "єдине вікно" з множинними точками доступу. Можна буде вибирати авторизований Пенсійний фонд, змінювати його, отримувати інформацію про стан свого рахунку і здійснені операції.

"Надавати та отримувати іншу інформацію з використанням телекомунікаційних мереж через будь-який пристрій, включаючи шлях інтеграції єдиного соціального реєстру з Єдиним державним веб-порталом електронних послуг "дія"», – йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Також законопроекти пропонують визначити основним видом виплат в системі накопичень довічну виплату в розмірі не менше одного прожиткового мінімуму. Крім того, людина зможе забрати свої накопичення одноразово, незалежно від віку.

Раніше в Мінсоцполітики пояснили, хто з українців може розраховувати тільки на мінімальні виплати. Мова про фізосіб-підприємців.

"Більшість ФОП сплачують внески з мінімальної зарплати. Тому можуть розраховувати тільки на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж", - повідомила мініср соцполітики Марина Лазебна. Як вихід, в уряді бачать впровадження накопичувальної пенсії.

Нагадавши, пенсії українців підвищать кілька разів, коли і на скільки: "не менше 2400 гривень»

Як повідомляла Politeka, пенсії українці отримуватимуть по-новому, що потрібно встигнути зробити: "більшості доведеться…»

Також Politeka писала, що українці отримають виплати до 4500 гривень: кому варто поквапитися до 5 травня.