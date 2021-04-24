Популярна українська співачка Оля Полякова влаштувала пляжну прогулянку з дочкою в однакових купальниках

Не так давно зірка розповіла, що ще жодного разу не відпочивала в дівочій компанії, ні з подругами, ні навіть з друзями, тільки з сім'єю. Цей відпочинок вона проведе теж з сім'єю, але замість чоловіка мама, яку вона не бачила майже рік через карантин.

Тому зірка вирішила провести відпустку максимально насичено і яскраво. При цьому не забуваючи вести свій профіль в Instagram, публікувати фотозвіти та цікаві відео в сторіс.

"Це так по-новому, по-дівчачі, розмови про дівчаче, розваги дівчачі, все дівчаче, я в якомусь кайфі від новизни і усвідомлення (а шо так можна було?) ",- раніше підмітила Полякова. Після цього вона вирушила зі старшою дочкою на пляж і покрасувалася перед камерою з Машею в однакових купальниках в стилі рятувальниць Малібу.

Не так давно Полякова-старша нагадала, що робити фото з підростаючою красунею-дочкою-це завжди стрес, завжди жартівливий скандал, адже кожна хоче позувати якомога вигідніше на знімку.

"Ой, хто крутіший?"- часто запитує зірка в подібних роликах, привертаючи увагу до яскравих відео з відпочинку.

Раніше зірка також показала фото, на якому позує з доньками і мамою. Сама співачка одягнена в червону сукню з чорними плямами. Поруч з нею стоїть її старша дочка Маша, яка одягнена в коротку сукню в квіточку з відкритими плечима. До неї притиснулися її молодша сестра Аліса і бабуся Світлана.

Шанувальники Полякової активно коментують її пост.

"Ольга, у Вас мама красуня! Дуже молодо виглядає!", "Мені здається, або Аліса дочка Фреймут? вираз обличчя, риси обличчя" « " які ви всі красиві. Все, як сестри, а не 3 покоління», «старша дочка затьмарила всіх своєю красою», - пишуть люди.

Нагадавши, Полякова показала поблизу свою 62-річну маму, якій не даси і 40 років: красномовні кадри.

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