Відома українська телеведуча "Світського життя" Катя Осадча підкорила яскравою зовнішністю серед квітів

Зірка з 2017 року перебуває в щасливому шлюбі зі своїм колегою і актором, Юрієм Горбуновим, передає Politeka.net. Пара зараз виховує спільного сина, Івана.

Нерідко подружжя діляться в мережі кадрами спільного проведення часу. Так, цього разу Горбунов показав свою красуню-дружину під час прогулянки. Катя Осадча була в довгій кофті і з хвостиком. Примітно, що зірка була без макіяжу, давши помилуватися собою "натуральною", а також підставивши обличчя під сонячні промені.

Зірка захоплювала зовнішністю, тримаючи в руках букет нарцисів. Примітно, що зараз на тлі чуток про вагітність, які поширюють різні ЗМІ, телеведуча прикрила животик рукою, посиливши інтригу з цього приводу.

За кадром чувся голос Юрія Горбунова.

"Наша мама біля нарцисів, - вимовив артист, викликавши сміх у дружини, - мамо, тобі подобається?". - поцікавився в кінці чоловік, отримавши ствердну відповідь.

Нагадаємо, Катя Осада і Юрій Горбунов довго приховували свої стосунки. Телеведуча також нікому не розповідала про свою другу вагітність, але все розкрилося, коли заховати живіт було неможливо.

В результаті пара одружилася у 2017 році, оголосивши про свої стосунки, і через деякий час на світ з'явився Іван.

До слова, у Каті Осадчої є син від першого шлюбу, Ілля Поліщук.

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