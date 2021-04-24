Відома пара "Холостяк" Микита Добринін і його вагітна дружина Даша Квіткова продовжують радувати шанувальників кадрами свого особистого життя

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Даша Квіткова розмістила пост з коротким відео, на якому Микита одягає їй шкарпетки. Даша підставила ніжку, а Микита одягає шкарпетку і заправляє штанину, незважаючи на те, що Даша чинить опір.

На відео вона просить так не робити, але Микита невблаганний, він заявляє, що раз він одягає шкарпетки, то зробить це так, як він того хоче, і це і є турбота його про свою кохану. "Ти не хочеш, а я хочу". Цитату Микити Даша розмістила під постом.

"Ця історія про те, як я замерзла в квартирі. "Ти не хочеш, а я хочу". На численні прохання, це відео гідно профілю! Турбота від коханого чоловіка — це найкраще, що може бути в світі", - написала вагітна дівчина.

Шанувальники, яких у блогера Даші 1,7 мільйона не втомлюються захоплюватися дівчиною. Вони пишуть їй безліч коментарів, завдяки і розчулюючись. Багато жінок, які стали мамами також згадали, як чоловік їм одягав взуття та одяг.

"Яка принадність🤤 🤤 🤤", "очманіло🔥щастя вам❤️", "це дуже мило🥰 🥰 🥰", "це відразу так, а особливо коли перша дитина,)😂", "мій чоловік теж одягає шкарпетки на мене, коли мені холодно❤️"," Ядо цього милооо😍 😍кайфую просто від вас😍 🥰", " ось це турбота🔥"," бережіть цей трепет і турботу❤️"

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