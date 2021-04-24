Дружина зірки студії "Квартал 95" Євгенія Кошового приміряла стильний образ у всьому білому і з шубою

Ксенія Кошова не приховує свою любов до моди. У неї навіть є власний бренд одягу, для якого вона час від часу позує в якості моделей. Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram красуня поділилася знімками, на яких постала в новому гламурному образі.

Дружина артиста позувала перед камерою в стильному брючному костюмі білого кольору. Через те, що під її піджаком не було видно іншого одягу, тому здавалося, що вона одягла його на голе тіло.

На фото Кошова вміло позує, вигинаючи шию і демонструючи свою жіночність і дорогоцінні прикраси. Також на одному зі знімком вона накинула на плечі шубу, зробивши образ ще більш розкішним.

Підписники тут же відреагували на пост Ксенії.

"Круто", "красуня", "з пісні слів не викинеш: "Кращі друзі дівчат – це діаманти". Красуня", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ксенія показала фото, на яких позує в цікавій локації – вона стоїть на незвичайних гойдалках серед лісу і елегантно позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в напівпрозорій довгій сукні.

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