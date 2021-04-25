Відома українська співачка Віра Кекелія, зірка "Жіночого кварталу", показала, як робить макіяж в автомобілі.

Як пише Politeka.net, Віра Кекелія не так давно стала мамою і тепер у красуні набагато менше часу, щоб готується до роботи. Дівчина вирішила в Instagram наочно показати, як вона наводить красу в автомобілі колеги Марти Адамчук.

"Ось так ось я все встигаю. Мамка вийшла, ну яке вийшла-вилетіла. Знаряддя праці з собою", - сказала Віра.

"Як я все встигаю? А ось так. Ніяк", - написала під кадрами Кекелія.

"Я з мокрим волоссям, навіть не розчесалася", - відповіла Марта, показуючи шевелюру.

"Марточка. Твоє царство-машина, спасибі їй. Це гримерка і будиночок, і їдальня, і спальня, і все в світі. Зараз, раз, два, три", - сказала Віра.

"Все, Марточка, дивись. Показувати тебе? Та ти красива", - завершила Віра, показуючи, як зробила макіяж в машині.

"Готово", - підписала кадри Кекелія.

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Так, в одному з останніх постів Віра позувала, сидячи на підвіконні. Блондинка була в светрі і брюках, вона посміхалася, притримуючи Івана, який спрямував погляд у велике вікно.

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