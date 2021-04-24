Відомий український співак Арсен Мірзоян, який став фіналістом шоу «Маска» в образі Дракона, показав, як радує дружину
Артист на своїй сторінці в Instagram опублікував нове фото, на яке бурхливо відреагували користувачі Мережі, пише Politeka.net.
«Кохана захотіла морозива і лицар помчав!» - написав артист.
Мірзоян показав фото, на якому видно, як він забирає замовлення.
«Ну ти мотивашка», - відреагувала на пост телеведуча Соломія Вітвіцька.
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Також артист показав свій маршрут.
«Бачу козака, який мечем вбиває велета», «Вогонь», - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Арсен і Тоня познайомилися під час участі в шоу "Голос країни", причому, за словами співака, спочатку молода співачка йому не сподобалася, адже вона зайшла в студії, не привітавшись.
Як відомо, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян жили в цивільному шлюбі. 15 січня 2016 року народилася їхня дочка Ніна. Через півтора року, 15 Червня 2017 року, вони узаконили свої стосунки.
У Арсена Мірзояна також є два сини від першого шлюбу. У Тоні Матвієнко також є ще дочка від попередніх стосунків.
Мірзоян розповідав, що намагається допомагати першій родині і регулярно спілкується з синами.
Нагадаємо, Арсен Мірзоян ошелешив зізнанням, як залишив дружину і дітей заради Тоні Матвієнко: "Я зрозумів - все, припливли!".
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