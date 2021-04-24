Ось так от

Відомий український співак Арсен Мірзоян, який став фіналістом шоу «Маска» в образі Дракона, показав, як радує дружину

Артист на своїй сторінці в Instagram опублікував нове фото, на яке бурхливо відреагували користувачі Мережі, пише Politeka.net.

«Кохана захотіла морозива і лицар помчав!» - написав артист.

Мірзоян показав фото, на якому видно, як він забирає замовлення.

«Ну ти мотивашка», - відреагувала на пост телеведуча Соломія Вітвіцька.

Також артист показав свій маршрут.

«Бачу козака, який мечем вбиває велета», «Вогонь», - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Арсен і Тоня познайомилися під час участі в шоу "Голос країни", причому, за словами співака, спочатку молода співачка йому не сподобалася, адже вона зайшла в студії, не привітавшись.

Як відомо, Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян жили в цивільному шлюбі. 15 січня 2016 року народилася їхня дочка Ніна. Через півтора року, 15 Червня 2017 року, вони узаконили свої стосунки.

У Арсена Мірзояна також є два сини від першого шлюбу. У Тоні Матвієнко також є ще дочка від попередніх стосунків.

Мірзоян розповідав, що намагається допомагати першій родині і регулярно спілкується з синами.

Нагадаємо, Арсен Мірзоян ошелешив зізнанням, як залишив дружину і дітей заради Тоні Матвієнко: "Я зрозумів - все, припливли!".

Як повідомляла Politeka, чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян засвітив іншу красуню-блондинку: "Ось така ніч...".

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