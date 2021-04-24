Відома українська співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи ВІА Гра", показала себе і розповіла про новий проект

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер вже давно популярна серед українців. І хоч красуня більше не співає в групі "ВІА Гра", але постійно миготить на телебаченні, беручи участь в популярних проектах. Дівчина не забуває і про соціальні мережі, де розповідає про свою творчість.

На фото Надя здалася в білому вбранні і з прикрасою на голові. Поруч стояв Арам Арзуманян в аналогічному вбранні. Парочка була в образах давньогрецьких богів посеред лісу.

"На зйомках нового крутого проекту"Боги vs блогери".

Ми з Арамом Арзуманяном в ролі давньогрецьких богів.

Люди стали забувати "справжніх" богів, зараз сучасне суспільство цікавиться більше блогерами, які затьмарили своєю популярністю колишню славу Олімпу. У цей не простий час, Зевс зі своїм пантеоном відправляється на Землю, щоб повернути віру в "справжніх" богів.

Що з цього вийде - ви дізнаєтеся цього літа, у веб-серіалі "Боги vs блогери", - написала Надя під фото.

Фанати поставили понад 700 лайків і написали коментарі:

"Клас", "не фонтан", " пливіть до нас Аргонавти!".

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер з покритою головою вразила новим образом і розсудила хейтерів

А ще Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер підкреслила форми спідницею з розрізом і стильною сорочкою

Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Надя Мейхер в незвично скромному вбранні заговорила про кохання



