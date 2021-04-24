Відома українська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко в юному віці покинула Бердянськ, після чого пробувала стати моделлю. Але через деякий час красуня стала грати в кіно і домоглася великого успіху в акторській майстерності. Дівчину і донині звуть зніматися у фільмах і серіалах на Заході. Не забуває Ольга і про соціальні мережі, де показує цікаві образи.

"Бажаю всім прекрасної суботи!",- написала Ольга під фотографією.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти занадто красива"," і я люблю цю зачіску"," Мода хороша", " чорно-білі фотографії дуже виразні...", "Чудова Ольга", " вона така ж, як і раніше, але тепер вона сяє ... Її відображення висвітлює її, але ще красивіше, жіночніше, унікальніше. Вдалий день ...!", "Спасибі, найкрасивіша жінка на землі !!!".

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Цього разу Ольга з'явилася в чорній-міні сукні з декольте. Красуня стояла біля фіранок, виставивши одну ніжку.

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