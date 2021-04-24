Відомий ведучий шоу " Холостяк", "Холостячка"," Неймовірна правда про зірок "і" як вийти заміж", Григорій Решетник показав свою другу половинку

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Григорій похвалився своєю другою половинкою Христиною, яку відвіз з трьома дітками на Мальдіви.

Свій пост Григорій розмістив в акаунті, на фото дружина Решетника цілує свого коханого, тісно притулившись до нього, на тлі призахідних променів сонця і морських хвиль.

Відомо, що Григорій рвонув на Мальдіви разом зі своїми дітками. Зірковий телеведучий показує у своєму мікроблозі чарівне фото, на якому позує разом з трьома синами. Григорій показав, як тренує наймолодшого плавати, а раніше показав своїх богатирів на білосніжному піщаному пляжі.

Шанувальники оцінили кадр, який випромінював любовні флюїди. На знімках пара виглядає абсолютно щасливою.

"Клас ❤️🔥", " Неймовірні 😍 Гарного відпочинку 🔥", " Які ви красиві😍 👏", "щасливі і дуже красиві!!! ❤ ️ ❤ ️ ", "Дуже класні 😍", " ви супер сім'я, на вас треба рівнятися)))", "Відпочинок з улюбленими людьми - це і є релакс, насолода, щастя. Нехай Ваш відпочинок в колі сім'ї буде незабутнім і дуже здоровим !!!!", "Дуже красиві, будьте щасливі❤️❤️❤️"," Ви класні, супер! Гарного відпочинку!", "Чого б такого чоловіка прекрасного і не любити !", "Які ви класнючі!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Суперські, що тут сказати 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", "ві фантастичні😍", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що ведучий " Холостяка "Решетник показав трьох синів на Мальдівах і дав українцям пораду:" Хочу розвіяти..."

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