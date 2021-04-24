Відома реп-виконавиця Alyona Alyona показала свіжий епатажний образ, підкресливши свої достоїнства, затягнувшись корсетом

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Alyona Alyona розмістила фото в спортивній велюровій футболці м'ятного кольору, підтягнувши талію рожевим корсетом. Співачка вирішила підкреслити свої пишні достоїнства, поставивши на груди по дві чашечки. Таким чином Alyona Alyona намагається звернути увагу на треки свого нового альбому Galas.

В цей раз Alyona Alyona вирішила "продати" свій трек, який вона записала з канадським виконавцем: "Ми з канадським репером Dax записали особливий трек і підняли їм галас - хайп по-українськи. Сьогодні ми вирішили, що пора йому кочувати далі. Тому я виставляю GALAS на аукціон!",- написала репер і повідомила умови аукціону.

Бонусами до треку Alyona Alyona пропонує обкладинку цього NFT і довічний квиток на всі сольні концерти Alyona Alyona для двох осіб.

Шанувальники оцінили фото співачки, і написали безліч компліментів співачці.

"Вау!Фото просто треш, у класному сенсі❤️❤️❤️", "Шикарно😂 для мене без цукру👏 👏", "COFFEE TIME🤣 🤣 😋 😋 😍 😁", "Ой клас!!!", "😂 😂клас!!!) ", "🔥 🔥 🔥Альона Шкірного дня ви мене надихаєте♥️", "Крута❤️", "Грудак👏", "який образ 👏 вау вау вау😍", "О це, Я розумію красу 😍.І практично і естетично 😍 🍎 🍎 ❤️ 🍵 🍵 😋🌹", "це прям прекрасно😍"," Витвір мистецтва так сказати❤️", "Обожнюю цю красу! 🔥 🔥 🔥 🔥",- написали шанувальники.

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