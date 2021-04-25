Тіна Кароль влаштувала непристойні танці з відомим українським радіоведучим Славою Дьоміним
Як пише Politeka.net, відповідним відео ведучий поділився у своєму Instagram. Нещодавно Кароль прийшла до Дьоміна на радіо, а попутно вони вирішили записати разом кумедне відео. На кадрах артисти танцюють разом під одну з нових пісень Тіни.
Співачка при цьому одягнена в стильну білосніжну сукню в обтяжку і куртку. На початку відео Кароль і Дьомін просто емоційно танцюють під музику, проте співачка з часом починає показувати все більш спокусливі рухи. У якийсь момент вона починає танцювати, притискаючись до Дьоміна, а далі і зовсім задерла його світшот, оголюючи живіт ведучого. Після цього Дьоміну довелося швидко втекти, а Тіна весело розсміялася.
"Новий сезон "Танців з зірками" почався. Катерина Кухар, не сильно багато фривольностей?",- підписав відео Дьомін.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Винник викликав захват появою зі своєю 19-річною "обраницею": "Як кіт Базиліо і лисиця Аліса"
Раптово обірвалося життя учасника "Х-Фактора", йому було всього 29: "Ніби відчував, що рано піде..."
Андрію Данилку не дали побачитися з "бабусею", яка чекала його до останнього: "Називала синочком"
В українців хочуть забирати спадщину, що відомо про нові правила: "Потрібно буде оплачувати..."
Балерина відповіла на це в коментарях, написавши: «в самий раз!».
Кароль також відзначилася під постом, написавши коментар зі словом «дурні» і купою сердечок.
Шанувальники бурхливо відреагували на цю публікацію.
"Хороша пара була б", "це пожежа, які кайфові", "і ніякі Балани не потрібні. Кайфові", "Ого чудить Тіна", "Шалунішка", "хуліган Тіна в справі", - пишуть люди.
Нагадаємо, Кароль "втратила" сукню на сцені і потрапила під народний гнів: "Обман, скрізь обман".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль несподівано дала зрозуміти, що історія з Даном Баланом вже в минулому: "Дон... Ден?".
Також Politeka писала, що закохана Тіна Кароль з'явилася в білосніжній сукні поруч з відомим ведучим: «зводить мене з розуму».