Тіна Кароль влаштувала непристойні танці з відомим українським радіоведучим Славою Дьоміним

Як пише Politeka.net, відповідним відео ведучий поділився у своєму Instagram. Нещодавно Кароль прийшла до Дьоміна на радіо, а попутно вони вирішили записати разом кумедне відео. На кадрах артисти танцюють разом під одну з нових пісень Тіни.

Співачка при цьому одягнена в стильну білосніжну сукню в обтяжку і куртку. На початку відео Кароль і Дьомін просто емоційно танцюють під музику, проте співачка з часом починає показувати все більш спокусливі рухи. У якийсь момент вона починає танцювати, притискаючись до Дьоміна, а далі і зовсім задерла його світшот, оголюючи живіт ведучого. Після цього Дьоміну довелося швидко втекти, а Тіна весело розсміялася.

"Новий сезон "Танців з зірками" почався. Катерина Кухар, не сильно багато фривольностей?",- підписав відео Дьомін.

Балерина відповіла на це в коментарях, написавши: «в самий раз!».

Кароль також відзначилася під постом, написавши коментар зі словом «дурні» і купою сердечок.

Шанувальники бурхливо відреагували на цю публікацію.

"Хороша пара була б", "це пожежа, які кайфові", "і ніякі Балани не потрібні. Кайфові", "Ого чудить Тіна", "Шалунішка", "хуліган Тіна в справі", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кароль "втратила" сукню на сцені і потрапила під народний гнів: "Обман, скрізь обман".

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