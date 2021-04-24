Популярна українська співачка Настя Каменських після несподіваного приїзду Потапа показала, як виглядає без косметики, і розповіла про кращий макіяж

Майже місяць тому Каменських вирушила до Мексики зі своїми подругами на зйомки нового реаліті-шоу «Дівчатка рулять». Її чоловік Олексій Потапенко довгий час залишався в Україні, проте днями порадував дружину несподіваним візитом.

Настя явно була рада його побачити і тепер не втомлюється ділитися їх спільними фото. Як пише Politeka.net, зірка опублікувала новий пост у своєму Instagram, в якому показала своє щастя.

Так, на знімках співачка і її чоловік позують поруч, стоячи під мексиканським сонцем. Потап одягнений в синю сорочку і червоний капелюх, а Настя – в жовту сукню з декольте і чорний капелюшок.

При цьому, на фото можна помітити, що на обличчі співачки немає косметики. Каменських не посоромилася піднести камеру зовсім близько до нього, засвітивши свою голу шкіру і щасливу посмішку.

"Любов - мій найкращий макіяж", - підписала знімки співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Потап, мабуть не хотів фотографуватися", "Настя взагалі красуня!", "Чітко сказано, любов краща прикраса, очі горять, посмішка до вух", "Милашка", "Класна пара", "який чоловік гарненький", "класне фото. Тільки чоловік якийсь загадково-задумливий", - пишуть люди.

Нагадаємо, Потап здивував змінами в зовнішності, поки Каменських не було поруч: "На Брюса Вілліса схожий".

Як повідомляла Politeka, оператор Насті Каменських у Мексиці потрапив під гарячу руку ревнивця Потапа: "Чоловік приїхав!".

Також Politeka писала, що Потап зірвався до Насті Каменських в Мексику і влаштував сцену ревнощів: "Котик, що ти наїжджаєш?".