Даша Хлистун, що стала дружиною "Холостяка-10" Макса Михайлюка, заінтригувала новим фото

Публіка невпинно стежить в соцмережах за 35-річним Максом і його 25-річною обраницею Дариною. Про їхній роман стало відомо наприкінці червня минулого року. Незабаром пара офіційно оформила свої стосунки й оголосила про те, що чекає на первістка - доньку.

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала цікавий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, з'явившись вже без вагітного животика.

На фото модель в літньому вбранні позувала разом з подружкою на природі. Даша була в білому топі й шортиках з милим солом'яним капелюшком на голові. Дівчата збирали польові квіти, які складали в кошик.

Побачивши Дашу знову стрункою, в коментарях користувачі припустили, що вона вже стала щасливою мамою, тим більше, раніше вона заявляла, що повинна народити в квітні.

"Красуня🔥"

"Даш, ти народила?"

"Напевно, малятко вже народилося😍"

"Це неймовірне щастя 👼"

За сім днів до цієї публікації дружина Михайлюка говорила про те, що "поки ще малятко не поспішає до нас на зустріч". Дівчина не втрачала даремно часу, а набиралася материнського досвіду з книг і фільмів.

"Я продовжую дивитися і читати, все що пов'язано з цим прекрасним моментом як пологи і материнство. Можливо саме тому, вона так і не поспішає, батьки до кінця ще не підготовлені😂", - поділилася вона, додавши в коментарях: "Максима вже дочекалася 😅 😄 тепер його дочка затримується 😂".

Підписники побажали моделі легких пологів: "Дівчатка люблять несподівано приходити, в нічний час😂. Дашуня вам удачки на пологах!😍".

Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала, що не завжди була красунею, несподіване фото:" як бачите..."

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