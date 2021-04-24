Телеведуча, співачка Тетяна Воржева, яку часто порівнюють з Анджеліною Джолі, вирішила пофілософствувати щодо камер і гаджетів, які щільно оточують наше життя

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Таня Воржева розмістила невелике відео, на якому позірувеут в шкіряному піджаку без ознак білизни. Дівчина вирішила розповісти своє усвідомлення того, що наше життя стало напхане камерами і гаджетами.

Дівчина зізналася, що спочатку це лякало її, але з часом вона переосмислила свою точку зору. Ось що вона пише:

"Камера-це дзеркало. У кадрі ми як на долоні. Опрацюйте свої блоки, внутрішні затискачі, полюбіть себе і виходьте красиво... спочатку мене лякало навала гаджетів, додатків, моди на контакт з камерою. Але зараз я дивлюся на це з філософської точки зору. Це відмінний інструмент самопізнання...і саморозвитку, опції для кар'єрного росту. У цій справі головне-баланс".

Шанувальники не пропустили новий пост красуні, і приєдналися до роздумів на підняту Тетяною тему.

"Love it💥", " красива ❤ ️ 🔥 ", "Спасибі, друзі"," неймовірна красуня"," ти права, до всього потрібно ставитися по філософськи", " Королева!", "Дуже красива!"- написали шанувальники.

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