Відомий український ведучий, творець шоу "Світ навиворіт" і мандрівник Дмитро Комаров показав небезпечні розваги в Карпатах

Після довгих роз'їздів по інших країнах шоумен вирішив присвятити час вивченню своєї Батьківщини. У своєму Instagram Комаров поділився кадрами з нової поїздки в Карпати, де він знайшов безліч цікавих занять. Про це пише Politeka.net.

Зокрема, ведучий вирішив поспілкуватися з місцевими бджолярами та їх крилатими підопічними. Для початку Комаров познайомився з карпатськими бджолами ближче. На кадрах можна побачити, як колоритний гуцул акуратно садить одну бджілку на голу руку ведучого.

"Ай! Ось зараз було так, трохи боляче...але вони якісь зараз ніжні. Боляче, але терпимо", - зізнається Комаров.

У підписі до відео йдеться, що ведучий вирішив випробувати на собі користь «бджоложалення».

Пізніше Комаров надів спеціальну маску і познайомився з бджолами вже у вулику. Ведучий розповів, що любить карпатський мед. На кадрах він "зчищав" бджіл з сот, заганяючи їх додому. При цьому комахи не упустили можливість покусати шоумена.

"Ай! Намагаються вкусити, сідають на руку, але я не пускаю", - розповів ведучий.

Він додав, що карпатський мед сильно відрізняється за смаком і має унікальні властивості.

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