Відома українська співачка Джамала приміряла незвичайний образ з блискітками і яскравим акцентом

Не так давно знаменитість обрадувала своїх шанувальників випуском нового альбому. Тепер вона готує виступи з новими піснями і активно ділиться подробицями в своєму Instagram. Як пише Politeka.net, зірка опублікувала фото, на яких показала новий образ, в якому представлятиме свої композиції.

"А поки ви слухаєте новий альбомчик, я вам підготувала дуже гарний виступ з піснею з альбому "МИ"- "Вірю в тебе"! Сьогодні наживо в "Вечірньому Кварталі", - написала Джамала.

Варто відзначити, що для свого виступу вона вибрала вельми незвичайний образ, який так і віддає духом 80-х.

На ній сріблясто-чорний комбінезон з розкльошені штанинами і тканиною з дрібних паєток. Він привертає до себе увагу своєю цікавою фактурою. Однак, головним акцентом в образі співачки стала драпірування на одну сторону з такої ж блискучої тканини лавандового відтінку з ніжно-зеленим відливом.

У такому вбранні Джамала виглядає дуже незвично.

"Ого, несподівано!!", "Чекаємо", "Красуня!", "Ух ти, яка!", "Джамала!!! Захоплююся!!! Красуня!!", "Ви сама чарівність", "Просто шикарна!", "Красуня, як завжди", "Богиня", - пишуть люди.

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