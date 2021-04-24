Відома українська співачка Джамала приміряла незвичайний образ з блискітками і яскравим акцентом
Не так давно знаменитість обрадувала своїх шанувальників випуском нового альбому. Тепер вона готує виступи з новими піснями і активно ділиться подробицями в своєму Instagram. Як пише Politeka.net, зірка опублікувала фото, на яких показала новий образ, в якому представлятиме свої композиції.
"А поки ви слухаєте новий альбомчик, я вам підготувала дуже гарний виступ з піснею з альбому "МИ"- "Вірю в тебе"! Сьогодні наживо в "Вечірньому Кварталі", - написала Джамала.
Варто відзначити, що для свого виступу вона вибрала вельми незвичайний образ, який так і віддає духом 80-х.
На ній сріблясто-чорний комбінезон з розкльошені штанинами і тканиною з дрібних паєток. Він привертає до себе увагу своєю цікавою фактурою. Однак, головним акцентом в образі співачки стала драпірування на одну сторону з такої ж блискучої тканини лавандового відтінку з ніжно-зеленим відливом.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Потап здивував змінами в зовнішності, поки Каменських не було поруч: "На Брюса Вілліса схожий"
Тригубенко після відмови Мішиної "знайшов" собі красуню на "Холостяку", теж брюнетка: "Непостійний хлопець..."
"Дизель шоу" екстрено скасовує концерти, розкрита причина: "Дорогі глядачі..."
Полякова в гніві звернулася до українців з Туреччини: "Відсьогодні всім божевільним..."
У такому вбранні Джамала виглядає дуже незвично.
"Ого, несподівано!!", "Чекаємо", "Красуня!", "Ух ти, яка!", "Джамала!!! Захоплююся!!! Красуня!!", "Ви сама чарівність", "Просто шикарна!", "Красуня, як завжди", "Богиня", - пишуть люди.
Нагадаємо, червона від напруги Джамала показала, як приходить у форму після пологів: «Все складно...».
Як повідомляла Politeka, Джамала прогулялася в сукні з вирізом, нагадавши "Чудо-жінку": "схожа на Галь Гадот".
Також Politeka писала, що схудла Джамала в топі і спідниці з глибоким розрізом показала, який любить себе: "Амазонка".