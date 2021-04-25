Актриса і співачка Дженніфер Лопес не перестає дивувати, красуня з'явилася в сукні з химерними вирізами

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Дженніфер Лопес розмістила відео на червоній доріжці в сріблястій сукні, затьмаривши всіх. Зірка позує для папараці, поправляючи волосся, які розвиваються на вітрі.

Відомо, що ДжейЛо закінчила зйомки у фільмі "весілля з дробовиком", про що офіційно підтвердила 22 квітня. Дженніфер прекрасно виглядає, незважаючи на те, що в недавньому пості на Instagram Джей Ло оприлюднила спільне рішення, про те, що вона і Родрігес припинили свої відносини і заручини після майже п'яти років спільної і трьох років заручин.

У спільній заяві пара сказала: "Ми зрозуміли, що ми стали краще як друзі, і сподіваємося, що залишимося такими. Ми продовжимо працювати разом і підтримувати один одного в наших спільних справах і проєктах. Ми бажаємо всього найкращого один одному і дітям один одного. З поваги до них ми повинні сказати ще один коментар-спасибі всім, хто надіслав добрі слова і підтримку".

Проте, незважаючи ні на що, Дженніфер Лопес - неперевершена актриса і знає, як зробити сміливе обличчя перед публікою.

Дженніфер показує ролик, в якому у неї блискуче плаття сріблястого кольору і туфлі в тон на передньому плані. Це захоплююче видовище для всіх її шанувальників, які роками не перестають захоплюватися нею у всій красі.

Деякі престижні журнали включили її в число найвпливовіших жінок світу. Популярність, яку Лопес зуміла максимально використовувати. Неординарній співачці, з її хітами вдалося повністю домінувати на сцені. Однак поступово вона проявила весь свій талант актриси і підприємця. Фанати пишуть:

"AROD ти відпустив дивовижну жінку", "Я люблю тебе на віки віків ♥ ️! Я повинен зустрітися з тобою одного разу, я повинен", "Дуже красиво❤️❤️❤️", "Сподіваюся, у вас чудові вихідні !! ❤️

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