Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав непідробну любов до їжі
Гуморист відомий не тільки своїми виступами з «Кварталом», а й акторськими роботами. Зокрема, багатьом українцям він полюбився в ролі чарівного Юрчика з серіалу «Одного разу під Полтавою». Саме в цьому образі артиста показали в новому пості на сторінці телеканалу «ТЕТ» в Instagram. Про це пише Politeka.net.
"Еніки, беники, їли вареники, еніки, беники...Стоп, варто трохи докладніше зупинитися на варениках. Зі сметаною або без? А піджарочка є? Ну все, такими розмовами ми закликали Юрчика, Кума і вікенд посмішок в суботу та неділю з 19:00", - йдеться в пості.
На фото Ткач в образі Юрчика сидить просто неба за накритим столом з різними стравами. Артист одягнений в колоритну вишиванку, а на його обличчі грає щаслива посмішка. За його спиною можна розгледіти Типовий пейзаж українського села.
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Фіналіст шоу "Маска" Мірзоян показав, як балує дружину Тоню Матвієнко: «Кохана захотіла…»
Андрію Данилку не дали побачитися з "бабусею", яка чекала його до останнього: "Називала синочком"
В українців хочуть забирати спадщину, що відомо про нові правила: "Потрібно буде оплачувати..."
63-річна мама Дана Балана слідом за Кароль несподівано з'явилася в рожевому міні: "З кожним днем все більше..."
Раніше Ткач поділився власним фото, зробленим під час прогулянки на природі. Комік позує на тлі водойми, стоячи прямо перед камерою. На ньому чорна вітровка, капюшон якої артист від холоду накинув на голову.
Таким чином, гуморист поскаржився на холодну весну.
Нагадаємо, старого "Вечірнього Кварталу" більше не буде, Кошовий і Ткач видали деталі: "Друзі...".
Як повідомляла Politeka, Ткач з " Квартал 95 "не зміг стримати невдоволення і поскаржився українцям: "Юрчик, хто тебе образив?".
Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" з кумом Ткачем змусила українців надривати животи від сміху: красномовні кадри.