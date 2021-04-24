Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав непідробну любов до їжі

Гуморист відомий не тільки своїми виступами з «Кварталом», а й акторськими роботами. Зокрема, багатьом українцям він полюбився в ролі чарівного Юрчика з серіалу «Одного разу під Полтавою». Саме в цьому образі артиста показали в новому пості на сторінці телеканалу «ТЕТ» в Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Еніки, беники, їли вареники, еніки, беники...Стоп, варто трохи докладніше зупинитися на варениках. Зі сметаною або без? А піджарочка є? Ну все, такими розмовами ми закликали Юрчика, Кума і вікенд посмішок в суботу та неділю з 19:00", - йдеться в пості.

На фото Ткач в образі Юрчика сидить просто неба за накритим столом з різними стравами. Артист одягнений в колоритну вишиванку, а на його обличчі грає щаслива посмішка. За його спиною можна розгледіти Типовий пейзаж українського села.

Раніше Ткач поділився власним фото, зробленим під час прогулянки на природі. Комік позує на тлі водойми, стоячи прямо перед камерою. На ньому чорна вітровка, капюшон якої артист від холоду накинув на голову.

Таким чином, гуморист поскаржився на холодну весну.

Нагадаємо, старого "Вечірнього Кварталу" більше не буде, Кошовий і Ткач видали деталі: "Друзі...".

Як повідомляла Politeka, Ткач з " Квартал 95 "не зміг стримати невдоволення і поскаржився українцям: "Юрчик, хто тебе образив?".

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