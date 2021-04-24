Напередодні Великодня відомий український ресторатор і переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як урізноманітнити свій святковий стіл

Кулінар поділився постом з корисними ідеями на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

"Паски, приготовані власними ручками, породжують безумство. Таке дуже приємне, солодке, божественне безумство. Це повинен відчути кожен", - звернувся Клопотенко до своїх передплатників.

Він порадив усім не боятися експериментувати з приготованими власноруч пасками, адже навіть у церкві кажуть, що будь – яка паска, приготована або куплена з щирим серцем-правильна.

А для того, щоб розширити вибір можливих рецептів приготування пасок, Клопотенко порадив кілька різних варіацій:

Класична паска з тестом, для якого потрібні апельсин, коньяк і родзинки;

Сирна паска, яка готується з сиру і заварного соусу з жовтків, а також збитих вершків і подрібненого мигдалю;

Шоколадна паска;

Пасхальний кекс з сиром, який являє собою звичайний кекс, але випечений у формі паски.

Шанувальники бурхливо відреагували на пост Клопотенка.

"О, які всі апетитні", "Женя, ти кайф", "стільки видів пасок буває!", "Виглядає дуже апетитно спасибі за рецептики, спробую приготувати сирну", "ось спасибі за рецепт якраз пішли в локдаун, і будемо з сином кекси великодні готувати!",- пишуть люди.

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