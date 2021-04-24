Популярна українська співачка Оля Полякова показала, як її сімейство насолоджується турботливим сервісом на відпочинку в Туреччині

Нещодавно артистка вирушила відпочивати за межами України у виключно жіночій компанії: з нею полетіли її мати і дві дочки – Маша і Аліса. Як повідомляє Politeka.net, в новому відео на своїй сторінці в Instagram Полякова показала, якою увагою їх оточили співробітники готелю, в якому вони зупинилися.

Так, на кадрах можна побачити, як турецькі працівники готелю готують вечерю на очах у сімейства Полякових. Сама співачка не могла залишатися осторонь, тому старанно розпитувала чоловіків про кожну деталь.

"Давай, Мехмет, запалюй!...Нас тут дуже добре приймаю, кружляють ... ви подивіться, всі ці люди за нами доглядають ... ось ці всі прекрасні чоловіки, вони за нами тут бігають", - розповідає глядачам Полякова, показуючи кухаря, а також інших працівників готелю.

Співачка явно в захваті від того, як з її сім'єю поводяться в готелі. Вона також поцікавилася у своїх дочок і мами, чи задоволені вони, на що всі троє відповіли позитивно.

Українці бурхливо відреагували на пост зірки.

"Яка молода і красива мама, ось точно кажуть, що породу нічим не зіпсуєш! Гарного відпочинку!", "Слиною вдавилася! Пішла смажити м'ясо", "дуже смачно і професійно!", "Оля мама така молода", - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова показала поблизу свою 62-річну маму, якій не даси і 40 років: красномовні кадри.

Як повідомляла Politeka, Полякова похвалилася заморськими стравами, поки українці сидять на карантині: "Печера достатку".

Також Politeka писала, що Полякова показала, що витворяє її молодша дочка заради популярності в Тіктоку: "Ух ти! Розумниця!".