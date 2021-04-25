Відома ведуча Маша Єфросиніна підняла вжну тему, порадивши не економити на своєму здоров'ї

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Маша розмістила фото з водою, в яку додає лимонний сік і розповіла про користь пиття води. Дівчина постала в темно-зеленому світшоті і штанях спортивного крою.

Щоб показати значимість води для нашого організму, Маша повідала, як вилікувалася від коронавірусу, і яку пораду дав їй лікар телефоном, навіть не пораду, а поставив завдання.

Маша пише: "У грудні минулого року мене наздогнав ковід, і перше, що я почула від свого лікаря в трубці телефону:" пий! Пий так багато, щоб (вибачте) до вечора втомитися від виду туалету! Люди починають ковтати гори таблеток, але забувають вимивати з себе токсини, викликаними вірусами. Тому літра теплої води - це твоє найголовніше домашнє завдання !! ». Виконуючи цей наказ лікаря, я випивала до 4-х літрів рідини (води та трав'яних компотів) в день, і на додаток до швидко зниклої температури, вже через тиждень зрозуміла, що моя шкіра не "просить" кремів, мало того, вона розгладилася і налилася як в мої 16 років", - написала знаменитість.

Варто сказати, що шанувальники із задоволенням читають подібні пости. Вони із задоволенням прокоментували пост Маші:

"Вода це наше все❤️". "Машка, ти крутишка!!!!!! Фігурка, личко, волосся-захоплююся!🔥 🔥 🔥 🔥 ", "Працюю над цим)) знаю що важливо, але норму поки не випиваю"," 🍋 💦

Я вже навіть не уявляю як можна жити без води натщесерце, і все сім'ю привчила🙏 🙏", - відгукнулися фанати.

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