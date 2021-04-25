Пара українських артистів Дзідзьо і SLAVIA розлучаються після 20 років стосунків

Як передає Politeka.net, про це Михайло Хома (справжнє ім'я артиста) повідомив Катерині Осадчій у програмі "Світське життя"( щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

Як виявилося, пара вже 9 місяців проживає окремо один від одного. Михайло Хома зізнався, що вони вже все обговорили і вирішили розірвати стосунки.

"Тема складна. Ми домовилися розлучитися. Давно вже. Тому, ми тільки хочемо це зробити красиво. Ми це прийняли тверезо, розумно, обмірковували і зрозуміли, що це буде краще", — заявив артист.

DZIDZIO також зазначив, що вони почали зустрічатися, коли ще були дітьми і нічого не розуміли у відносинах.

За його словами, на цьому життя не закінчується, тому треба відпустити один одного і подякувати.

Така новина просто приголомшила українців."Дуже шкода, стільки років прожити і розлучитися. Дружину з якою ти прожив горе і радість, падіння і злети. Яка не кинула у важку хвилину", "Давно це підозрювала. Всі, хто злітає так високо кидають своїх колишніх", "дуже шкода", - писали в мережі.

Нагадаємо, DZIDZIO засвітився обіймах з Адою Роговцевою після постільної сцени: дружина співака вже відреагувала.

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