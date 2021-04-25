Відома українська співачка Камалія Захур, яка одружена з пакистанським мільярдером, показала поповнення в родині
Як пише Politeka.net, Камалію називають найбагатшою співачкою України, так як дівчина заміжня за відомим бізнесменом. У артистки є дочки-красуні, яких вона виховує разом з чоловіком. Зірка не забуває і про Instagram, де публікує нові фото.
Цього разу Камалія показала фото, де позувала разом з дітьми. Красуня тримала в руках кота породи мейн-кун.
"Оголошення: до нас в 6-й будинок зайшов красень кіт мейн-кун. Якщо господарям він набрид, то ми із задоволенням залишимо його у себе", - написала зірка під фото.
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Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
"Ого, котик) фаєра набагато більше?", "Ви дуже добра, тому котик вибрав Вас!Коти до поганих людей не підходять!", "Який чудовий красень!!!!!Руді приносять удачу, він у вас на руках як вдома", "Шикарний", "до мене, на жаль, ще не разу не заходив", " знайшлися господарі ? Такий гарний, явно домашній", " яка відмінна сім'я, кіт зробив правильний вибір!)) ", "До нас на Різдво кішечка прийшла, вже 7 років з нами".
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