Співачка Алла Пугачова здивувала образом у сміливому вбранні

Як передає Politeka.net, новий знімок з'явився на Instagram-сторінці її дочки Лізи.

"Ах, якщо ... сонце в небі - це дуже, дуже добре!"- процитувала слова пісні своєї мами 7-річна Ліза.



На опублікованому кадрі Примадонна постала в досить сміливому образі.

Одягнувшись в блузу, яка не приховувала її плечі і зону декольте, Пугачова позувала на містку.

Шанувальники були в захваті від нев'янучої улюблениці, якій менш як два тижні тому виповнилося вже 72 роки.

"Така зміна... дуже оригінально", "дуже красива, незрівнянно, витонченість і елегантність у всьому", "Тільки Алла так в свої роки виглядає. Браво" ," О Боже, дай їй вже земний спокій, відпочинок і далі жити, адже вона ще так молодо виглядає. Здоров'я тобі", "як завжди біса хороша", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, на старому фото Пугачової помітили дивовижну схожість з молодшою донькою: "Доросла Ліза!».

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