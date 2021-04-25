Коли це вже закінчиться?

Ціни на комунальні послуги в Україні підуть вгору



Прогноз до кінця 2021 року зробили в Національному банку України, передає "ТСН"

Згідно з інфляційним звітом, вже влітку очікується зростання ціни на газ в два рази в порівнянні з аналогічним показником минулого року.

Водночас вже до кінця 2021 року ціна буде ближче до торішньої.

"Очікується, що влітку вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа. Тому внесок газу сформує більше третини річної адміністративної інфляції в II кварталі", - сказано в звіті.

Також в НБУ повідомили, що збільшення заробітних плат у сфері ЖКГ (у тому числі за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати), та інших виробничих витрат призведе подальше подорожчання окремих комунальних послуг.

Варто відзначити, що українці заборгували величезну суму за комунальні послуги - борг досяг 82 мільярдів гривень.

Вже 1 травня українців переведуть на річний газовий тариф. Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.

Нагадаємо, українців попередили, кого залишать без допомоги за новими правилами з 1 травня: "субсидію не дадуть".

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