Тіна Кароль влаштувала стильну презентацію незвичайного проекту "Красиво" на закритому заході
Кілька днів тому Тіна Кароль розповіла, як сильно скучила за концертами, по тому, як пісня оживає в моменті. І щоб компенсувати факт того, що вже більше року через карантин вона не може давати нормально концерти, зірка вирішила зробити незвичайний студійний запис в стилі Live performance.
"Це звук мого серця", - каже Тіна Кароль про свою роботу з новим альбомом на закритому заході. З цього приводу на фан-акаунті з'явився ролик з презентації, на якому Тіна в чорному костюмі з відкритим декольте позує перед екрано.
"Щиро дякую кожному за вкладену працю, за частинку своєї уваги...", - цитують Кароль шанувальники.
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Фанати також відреагували, згадавши і горезвісний» таємний " роман з Даном Баланом, з яким зірка активно вдає, ніби заграє і навіть будує стосунки:
"Дійсно красивий етап у творчому житті Тіни. Мені до душі і ідеально потрапляє в настрій; а нашого Дана Тіна запросила на свій закритий захід? Там же така любов на екрані.... Або вони зустрічаються тільки під наглядом Завадюка? 🤔 ; Найприємніша співачка України; розкішна💛 🎶; от цікаво якщо тіні від нього нудить навіщо вона його покликала бути радником. люди не будуть більше вірити цій парі".
До цього Тіна Кароль влаштувала непристойні Танці з відомим українським радіоведучим славою Дьоміним. Нещодавно Кароль прийшла до Дьоміна на радіо, а попутно вони вирішили записати разом кумедне відео. На кадрах артисти танцюють разом під одну з нових пісень Тіни.
Співачка при цьому одягнена в стильну білосніжну сукню в обтяжку і куртку. На початку відео Кароль і Дьомін просто емоційно танцюють під музику, проте співачка з часом починає показувати все більш спокусливі рухи. У якийсь момент вона починає танцювати, притискаючись до Дьоміна, а далі і зовсім задерла його світшот, оголюючи живіт ведучого.
Нагадавши, Кароль "втратила" сукню на сцені і потрапила під народний гнів: "Обман, скрізь обман".
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